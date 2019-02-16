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Слован Мохи та Сухоцького обіграв Дунайску Стреду Третьякова та Біленького

16 лютого 22:43 63 Читать на русском
Слован Мохи та Сухоцького обіграв Дунайску Стреду Третьякова та Біленького
Слован Мохи та Сухоцького обіграв Дунайску Стреду Третякова та Біленького

Завершився матч 19 туру чемпіонату Словаччини за участі українських виконавців. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Словаччини 2018/19, 19-й тур

Дунайска Стреда – Слован – 0:1

Гол: Шпорар, 79 (пен).

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Матч активніше розпочали гості, проте втілити свою перевагу у забиті м'ячі не змогли. У другому таймі Слован продовжив наступ, і наприкінці поєдинку отримав право на пенальті, який реалізував Шпорар.

Зазначимо, що у складі господарів весь матч на полі провів Максим Третьяков, а Станіслав Біленький дивився матч з лави запасних. Моха та Сухоцький відіграли весь матч у складі Слована.

Слован має в активі 49 очок та перебуває на вершині таблиці, Дунайска Стреда із 38 пунктами залишилась на 2 місці.

Теги
Максим Третьяков Максим Третьяков Дунайска Дунайска Станіслав Біленький Станіслав Біленький Світ Артем Сухоцький Артем Сухоцький Моха Моха Слован Слован
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