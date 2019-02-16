Слован Мохи та Сухоцького обіграв Дунайску Стреду Третьякова та Біленького

Завершився матч 19 туру чемпіонату Словаччини за участі українських виконавців. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".
Чемпіонат Словаччини 2018/19, 19-й тур
Дунайска Стреда – Слован – 0:1
Гол: Шпорар, 79 (пен).
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Матч активніше розпочали гості, проте втілити свою перевагу у забиті м'ячі не змогли. У другому таймі Слован продовжив наступ, і наприкінці поєдинку отримав право на пенальті, який реалізував Шпорар.
Зазначимо, що у складі господарів весь матч на полі провів Максим Третьяков, а Станіслав Біленький дивився матч з лави запасних. Моха та Сухоцький відіграли весь матч у складі Слована.
Слован має в активі 49 очок та перебуває на вершині таблиці, Дунайска Стреда із 38 пунктами залишилась на 2 місці.