Українці Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус матимуть змогу зіграти у матчі проти Слована у рамках першого туру Ліги Європи.

Головний тренер Вім Де Декер визначився зі стартовою одинадцяткою на поєдинок проти словацької команди.

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Як інформує офіційний сайт УЄФА, Роман Яремчук з'явиться у стартовому складі на матч проти Слована. Інших двох українців – Романа Безуса та Ігоря Пластуна – наставник "буйволів" залишив у запасі.

Зауважимо, матч між Слованом та Гентом розпочнеться сьогодні, 22 жовтня, о 22:00. У групі ЛЄ команда українців також зіграє із Хоффенхаймом та Црвеною Звездою.

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