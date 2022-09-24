Молодіжна збірна України в рамках першого матчу плей-офф кваліфікації відбору до Євро-2023 поступилися одноліткам зі Словаччини. Дивіться відео голів та огляд матчу Словаччина U-21 – Україна U-21.

Команди обмінялися голами з добивань вже у перші 17 хвилин зустрічі. Суслов виправив власну невдачу з пенальті, а В'юнник підчатував відскок після сильного штрафного Судакова і сейву голкіпера.

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Старт другої половини виявився ще божевільнішим, але з негативним підсумком для України. На перших секундах Стрелец скористався грубою помилкою Сироти. Підопічні Ротаня відповіли точним ударом Криськіва з передачі Бондаренка. Остаточний рахунок зафіксував той таки Стрелец на 53-й хвилині. 2:3 – Україна поступається, але 27 вересня матиме шанс відігратися і таки поїхати на молодіжний Євро-2023.