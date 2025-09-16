УЄФА постановив, що Словаччина, поряд з Чехією, повинна бути офіційно визнана переможцем Євро-1976, який виграла Чехословаччина. Спочатку УЄФА вважав Чехію єдиним спортивним наступником Чехословаччини.

У фіналі чемпіонату Європи 1976 року збірна Чехословаччини обіграла ФРН у серії пенальті завдяки знаменитому удару Антоніна Панєнки (2:2, по пенальті – 5:3). У стартовому складі тієї команди зіграли 8 словацьких футболістів. В основний час голами відзначилися два словаки – Ян Швеглік і Кароль Добяш, а три з п'яти реалізували пенальті (Маріан Масни, капітан Антон Ондруш і Ладіслав Юркемік).

