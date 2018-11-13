Словаччина – Україна: відома бригада арбітрів, яка розсудить матч Ліги націй

Англія — 14:55 768
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Українцям стане важче в АПЛ – FA планує скоротити кількість легіонерів у клубах чемпіонату Англії
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Мессі вийшов на 2-е місце за кількістю голів у складі однієї команди – попереду лише легендарний бразилецьІспанія — 10:43 1335
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Гвардіола назвав 5 команд, які претендують на перемогу в АПЛ, – клуб Моурінью поза спискомАнглія — 09:22 1246
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Фанат Кройфа, який обіграв Барселону та Реал і може стати "другим Гвардіолою" для Зінченка – чим особливий Кіке СетьєнІспанія — 08:00 2371
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Золотий бутс 2018/19: українець у топ-5 претендентів, сенсація сезону – найкращий з топ-5 чемпіонатівСвіт — 12 лист 5018
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