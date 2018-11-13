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Словаччина – Україна: відома бригада арбітрів, яка розсудить матч Ліги націй

14:39 999 Читать на русском
Словаччина – Україна: відома бригада арбітрів, яка розсудить матч Ліги націй
Нікола Дабановіч / Фото УЄФА

УЄФА призначив суддівську бригаду на поєдинок Словаччина – Україна в рамках Ліги націй.

Протистояння Словаччини та України розсудить чорногорська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним арбітром призначений Нікола Дабановіч. Його асистенти – Мілован Джукіч і Александар Джікановіч. Додатковими помічниками будуть Мілован Мілачіч і Мілош Бошковіч. Четвертий арбітр – Владан Тодоровіч.

У цьому році Дабановіч судив гру Ворскла – Спортінг (1: 2) в групі Ліги Європи.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться 16 листопада, початок – о 21.45.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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