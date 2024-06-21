Словаччина – Україна: вболівальники визначились з "Левом матчу" – УЄФА обрав іншого героя
Фанати збірної України назвали найкращого за мотивами поєдинку зі словаками (1:2).
Нагороду "Лев матчу" отримав голкіпер збірної України Анатолій Трубін, повідомляє прес-служба УАФ.
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Воротар Бенфіки неодноразово рятував нашу команду від вірного гола і отримав від уболівальників 52% голосів. Серед найближчих переслідувачів Трубіна Микола Шапаренко (17%) і Михайло Мудрик (8%).
Щодо інших гравців збірної України, то симпатії вболівальників розподілились наступним чином:
6% – Андрій Ярмоленко,
4% – Артем Довбик,
3% – Роман Яремчук, Олександр Зінченко і Олександр Тимчик,
1% – Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Георгій Судаков і Володимир Бражко.
Цікаво, що офіційний сайт УЄФА кращим назвав Миколу Шапаренка, який оформив у матчі гол плюс пас.
Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва у другому турі групового етапу Євро-2024 здолали Словаччину (2:1) і після двох матчів йдуть у турнірній таблиці групи Е з трьома пунктами третіми.
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