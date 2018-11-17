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Словаччина – Україна: українські фанати відповіли полякам, які назвали Львів "колискою польського футболу"

09:29 2036 Читать на русском
Словаччина – Україна: українські фанати відповіли полякам, які назвали Львів "колискою польського футболу"
Фанати збірної України

На матчі проти Словаччини українські фанати вивісили український прапор з написом Хелм – місто колись було у складі Галичини, а тепер є територією Польщі.

Вболівальники збірної України відповіли польським фанатам, які назвали Львів "колискою польського футболу" на матчі 5 туру Ліги націй проти Словаччини.

Словаччина – Україна – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Фанати збірної України вивісили український прапор з написом польського міста Хелм, яке заснував король Данило та яке певний час було столицею Галицько-Волинського князівства.

Це стало відповіддю для польських фанатів, які у Гданську на матчі Польща – Чехія вивісили банер "Львів – колиска польського футболу".

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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