Словаччина – Україна: українські фанати відповіли полякам, які назвали Львів "колискою польського футболу"

На матчі проти Словаччини українські фанати вивісили український прапор з написом Хелм – місто колись було у складі Галичини, а тепер є територією Польщі.

Вболівальники збірної України відповіли польським фанатам, які назвали Львів "колискою польського футболу" на матчі 5 туру Ліги націй проти Словаччини.

Словаччина – Україна – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Фанати збірної України вивісили український прапор з написом польського міста Хелм, яке заснував король Данило та яке певний час було столицею Галицько-Волинського князівства.

Це стало відповіддю для польських фанатів, які у Гданську на матчі Польща – Чехія вивісили банер "Львів – колиска польського футболу".

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