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Словаччина – Україна: Циганик зробив прогноз на матч Ліги націй

16:31 921 Читать на русском
Словаччина – Україна: Циганик зробив прогноз на матч Ліги націй
Ігор Циганик / Фото: Футбол 24

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик вважає, що форвард Роман Яремчук заб'є дебютний гол у футболці збірної в матчі Ліги націй Словаччина – Україна.

"Чесно кажучи, мені важко щось сказати про цей матч. Не розумію, яким буде склад, цілі та завдання у збірної України. Словакам цей матч теж не дуже принциповий. Пояснюю чому. В останньому турі Ліги націй Словаччина грає з Чехію – цей поєдинок буде набагато важливішим для нашого суперника. Словакам потрібно переграти на виїзді чехів, аби залишитися в дивізіоні.

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Сумніваюся, що обидві команди вийдуть на гру як на останній бій. Вважаю, що в цьому матчі заб’є Яремчук. У майбутньому матчі буде менше відповідальності, тому Роман зіграє розкутіше, проявить себе та відзначиться першим голом за збірну. Вірю в Яремчука.

Шевченко обіцяв експерименти, проте думаю, що нападник Гента вийде з перших хвилин. На вістрі особливо й нема кому грати. Так, є Швед і Борячук, однак вони іншого типу нападники", – цитує Циганика Bookmaker-ratings.

Збірна України прибула у Словаччину на матч Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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Ліга націй Україна Україна Ігор Циганик Словаччина - Україна
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