Словаччина – Україна: Циганик зробив прогноз на матч Ліги націй

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик вважає, що форвард Роман Яремчук заб'є дебютний гол у футболці збірної в матчі Ліги націй Словаччина – Україна.

"Чесно кажучи, мені важко щось сказати про цей матч. Не розумію, яким буде склад, цілі та завдання у збірної України. Словакам цей матч теж не дуже принциповий. Пояснюю чому. В останньому турі Ліги націй Словаччина грає з Чехію – цей поєдинок буде набагато важливішим для нашого суперника. Словакам потрібно переграти на виїзді чехів, аби залишитися в дивізіоні.

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Сумніваюся, що обидві команди вийдуть на гру як на останній бій. Вважаю, що в цьому матчі заб’є Яремчук. У майбутньому матчі буде менше відповідальності, тому Роман зіграє розкутіше, проявить себе та відзначиться першим голом за збірну. Вірю в Яремчука.

Шевченко обіцяв експерименти, проте думаю, що нападник Гента вийде з перших хвилин. На вістрі особливо й нема кому грати. Так, є Швед і Борячук, однак вони іншого типу нападники", – цитує Циганика Bookmaker-ratings.

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