Збірна України в рамках 2-го туру Євро-2024 зіграє зі Словаччиною. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 2-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Словаччини та України стартує о 16:00 за київським часом. Поєдинок пройде на стадіоні Меркур Шпіль Арена в Дюссельдорфі. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO, а також на регіональних каналах Суспільного.

Конопля відзначив головну сильну сторону майбутнього суперника – Румунія втричі програє за цим показником

Підопічні Сергія Реброва після розгрому від Румунії мають "мінус три" за різницею голів, тримаючись на останній позиції у групі Е. Після того матчу тренерський штаб зробив чотири заміни у складі – Трубін замінив Луніна, Тимчик вийшов замість Коноплі, Бражко зайняв місце Степаненка, а Циганков поступився місцем Ярмоленку. Віктор тренувався за індивідуальною програмою й залишився у запасі

Словаччина у попередньому турі перемогла Бельгію (1:0), піднявшись на другу сходинку.

Стартові склади

Україна:

Словаччина – Україна: анонс матчу Євро-2024