Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про кадровий стан команди перед початком матчу 2-го туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

– Миколенко та Циганков здорові? Вони гратимуть сьогодні?

– На жаль, Циганков ні. Миколенко тренувався перший день. Як ви бачите, він не у стартовому складі, але я сподіваюся, що він готовий до гри.

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– Українські тренери старої школи люблять говорити, що у футболістів мають горіти очі. Ви побачили, що у ваших гравців палають очі?

– Ви маєте побачити, я теж. Це турнір топ-рівня, і якщо ти не показуєш свій максимум, то не маєш шансів. Сподіваюся сьогодні ми побачимо, що ми виправили помилки, які були в першому матчі, – цитує Реброва Tribuna з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна розпочнеться вже сьогодні, 21 червня, початок о 16:00. Перший тур склався для команд по-різному: Словаччина сенсаційно здолала Бельгію (0:1), а Україна була розбита Румунією (0:3).

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