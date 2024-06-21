Головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав список гравців, які будуть доступні на поєдинок 2-го туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

До заявки на поєдинок проти словаків потрапили усі 26 гравців збірної України, які вирушили до Німеччини, повідомляє офіційний сайт УАФ. Під питанням була участь Віталія Миколенка, який заліковував травму, та Віктора Циганкова, який ввечері займався окремо.

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Голкіпери: Лунін, Трубін, Бущан.

Захисники: Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Тимчик, Сваток, Таловєров, Бондар, Михайліченко.

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Мудрик, Судаков, Циганков, Бражко, Шапаренко, Зубков.

Нападники: Яремчук, Довбик, Ванат.

Додамо, що поєдинок Словаччина – Україна відбудеться вже сьогодні, 21 червня, та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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