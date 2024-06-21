"Я дуже радий за гравців. Не можу сказати, що ми дуже погано зіграли проти Румунії. Ми поступилися в певних важливих компонентах, але я не можу сказати, що це була інша команда. Сьогодні ми показали інший дух і заслужили перемогу. Ми заробили три очки, тепер треба зосередитися на наступній грі, але це була дуже важлива перемога для нашої країни, для наших бійців, уболівальників. Упевнений, сьогодні вони пишаються футболістами.

Ми проводимо ігри через три дні, відновлення грає дуже важливу роль. Складно змінити якісь позиції, зрозуміти, хто має потрапити до стартового складу. Але я вдячний усім гравцям, які вийшли на поле сьогодні, вони заслужили цю перемогу. Тепер важливо відновитися до наступного матчу.

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Микола Шапаренко провів невдалий перший тайм? УЄФА визнав його найкращим гравцем матчу, він забив гол, працював на команду. Так, у першому таймі Шапаренко не забив, але ми тоді більше оборонялися. Після перерви ми зробили висновки, трішки змінили модель гри в обороні. Тому в другому таймі в нас було набагато більше моментів.

Михайло Мудрик провів другий поєдинок поспіль, він дуже швидкісний гравець. Навіть у першому матчі в нього були проблеми наприкінці. За рахунку 2:1 нам потрібні були свіжі футболісти, які будуть оборонятися, тому я й зробив заміну. Я вдячний Михайлу, адже він віддав усі сили на полі.

Під час перерви я не кричав на футболістів. Звісно, ми допустили певні помилки при пропущеному голі. Нам потрібно було відреагувати в другому таймі. На жаль, ми недостатньо високо пресингували. Ми розуміли, що в цьому криється наш шанс. Я сказав підопічним не хвилюватися про рахунок і йти вперед, показувати свій максимум. Я радий, що вони це зробили.

Щодо позиції голкіпера, то я задоволений тим, що в нас хороша конкуренція. Анатолій Трубін так само заслуговував зіграти з румунами, але я вибрав Андрія Луніна, і я задоволений цим вибором, неважливо, що трапилося. Зазвичай у команд є один основний голкіпер. Але Трубін заслужив грати сьогодні завдяки своєму перфомансу в товариському матчі з Німеччиною. Він показав, що є дуже спокійним, виручав нас. Так, Лунін провів минулу гру, сьогодні вийшов Трубін, але вони обидва б’ються, важко тренуються і заслуговують грати.

Гра Георгія Судакова? Як ви бачили, сьогодні на полі була наймолодша команда на Євро. Багато футболістів нашої збірної мають хороше майбутнє. Але, звичайно, молоді хлопці не завжди стабільні, не можуть показати топ-рівень у кожному матчі. Судаков в обох поєдинках дав нам багато енергії на полі, він добре розуміє футбол. Він багато працював, допомагав команді. Він може закрити декілька позицій, що дуже важливо.

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Цей чемпіонат Європи – перший для багатьох наших гравців. Звісно, є Андрій Ярмоленко, який проводить уже четвертий турнір. Як я й казав, у нас дуже молода команда. Вони не грали на такому рівні із заповненим стадіоном, що важко ментально. Ми програли минулий матч, але повинні були сконцентруватися на наступному, показати інший рівень і дух. Не можу сказати, що в грі з Румунією футболісти не розуміли, де вони та кого представляють. Але це футбол. Тому важливо, що ми сьогодні показали іншу гру та заслужили три очки.

Це дуже емоційна гра. Я зайшов у роздягальню, бачив, що у хлопців немає сил навіть святкувати, адже вони віддали все на полі. Сьогодні, напевне, трішки відсвяткують, але завтра вже треба готуватися до Бельгії.

Щодо тактики, то ми боролися за три очки. На жаль, сьогодні в першому таймі ми не дуже добре пресингували. Нашим планом було створювати більше шансів, відправляти більше м’ячів до штрафного. Ми забили другий гол завдяки пасу вперед. Євро – швидкоплинний турнір, тому треба швидко реагувати. Думаю, ми добре відреагували після першої гри. Ми створювали більше шансів, бо показали більше бажання щодо їхнього створення. Тож не лише контроль м’яча важливий, – не знаю, яким він був сьогодні. Футбол – це про рахунок, про те, скільки шансів ти створюєш", – цитує Реброва прес-служба УАФ.

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