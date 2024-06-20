Словаччина – Україна: прес-конференція Реброва – хто винен у 0:3 від румунів, байдужість до критики і рівень суперника
Головний тренер збірної України Сергій Ребров поговорив з пресою перед матчем другого туру Євро-2024 проти Словаччини.
"Усі відповідальні за поразку від Румунії. У цьому винні і тренер, і гравці. Я підбираю футболістів відповідно до форми та рівня. Чемпіонат Європи – це найвищий рівень. Кожен уболівальник має своє бачення, і в нас є деякі проблеми зі складом, але всі гравці, які були викликані, нам допомагають.
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Я завжди вважав Словаччину сильною командою. У них є гравці, які представляють хороші клуби. Коли я проаналізував їх, то побачив, що вони дуже дисципліновані. Вони у прекрасному стилі перемогли Бельгію. Ми дуже поважаємо їх.
Коли я працював із Валерієм Лобановським, він казав, що не слухайте нікого, крім свого тренера – не переживайте, що думають журналісти, тому що вони не бачать тренувань. Після поразки ми проаналізували гру. Усі розуміють свої помилки, вони повинні виходити на поле з більшим духом і бажанням. Я очікую хорошої гри, тому що попередня для нас була холодним душем.
Це Євро, найвищий рівень. Для деяких гравців це перший чемпіонат Європи, і для них це велика відповідальність. Потрібно поважати й підтримувати команду. Помилки будуть – цього не уникнути. Ми повинні забути гру з Румунією і вийти на поле на новому рівні, показавши, які уроки ми винесли", – цитує Реброва прес-служба УАФ.
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