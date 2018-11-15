Словаччина – Україна: передматчева прес-конференція Павела Гапала

Головний тренер збірної Словаччини Павел Гапал поспілкувався із журналістами напередодні матчу Ліги націй проти України.

"Уже хотілося б зіграти свій перший матч. Сподіваюся, що поєдинку з Україною гравці чекають з таким же нетерпінням, як і Я. Вже знаю, хто гратиме у стартовому складі. Будуть певні сюрпризи, але я їх залишу до завтрашнього дня при собі. Тактика? Вона у нас одна – гра на перемогу.

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Я вже неодноразово зазначав, що ми хочемо перемоги в матчі з Україною. Проте слів мало, потрібно переходити до справи. Я вірю, що ми можемо досягти успіху в цій грі.

Звичайно, якщо візьмемо очко, а потім виграємо у Чехії, я буду задоволений. Але ми налаштовуємося на шість очок", – цитує Гапала Команда№1 з посиланням на прес-служба Федерації футболу Словаччини.

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