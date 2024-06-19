"Можна сказати, що я знаю там пів команди, оскільки граємо в одному чемпіонаті. Мілан Шкріньяр грав у Інтері багато років. У середній лінії зібрані виконавці із Серії А. Юрай Куцка багато часу провів в Італії, Ондрей Дуда грає за Верону, Станіслав Лоботка – за Наполі. Це футболісти високого рівня, не можна їм давати час подумати й не тиснути на них. Вони мобільні, це дуже класна та збалансована команда.

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Ми побачили, як вони терпіли й боролися за результат у грі з Бельгією. Це буде дуже вмотивований суперник, який підійде до зустрічі з хорошим настроєм. Обидві команди будуть заряджені на перемогу. Як я й казав, нам потрібно звернути увагу на ці ключові епізоди", – наводить слова Маліновського офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться 21 червня, початок о 16:00. "Синьо-жовті" були розбиті в першій грі з Румунією (0:3), а словаки сенсаційно здолали Бельгію (1:0).

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