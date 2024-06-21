Збірні Словаччини та України обрали, в якій формі зійдуться в поєдинку 2-го туру групового етапу Євро-2024.

Після провального матчу проти Румунії збірна України змінить ігрову форму – на матч зі Словаччиною команда Реброва вийде в жовтих кольорах, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Голкіпер "синьо-жовтих" вийде в зеленому ігровому комплекті. Натомість Словаччина зіграє у синій формі, а воротар словаків – в екіпіруванні чорного кольору.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна розпочнеться вже сьогодні, 21 червня, початок о 16:00. Перший тур склався для команд по-різному: Словаччина сенсаційно здолала Бельгію (0:1), а Україна була розбита Румунією (0:3).

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