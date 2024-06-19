Поєдинок Словаччина – Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня. Стартовий свисток на Дюссельдорф Арені пролунає о 16:00. Команді Сергія Реброва обов'язково потрібно брати очки, інакше вийти з групи буде майже нереально.

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Обслуговувати такий важливий матч буде один із найкращих арбітрів АПЛ Майкл Олівер, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Асистентами рефері будуть Стюарт Берт та Дан Кук. Вони вже працювали на Євро-2024 в матчі Іспанія – Хорватія.

Слід зауважити, що Майкл Олівер не вперше судитиме українські команди. Він тричі обслуговував єврокубкові матчі Динамо і ще двічі – Шахтаря. В наших грандів у цих поєдинках було по одній перемозі. На рівні збірних Олівер у далекому 2012 році працював на матчі нашої молодіжки, який "синьо-жовті" виграли.

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