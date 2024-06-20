Україна зіграє зі Словаччиною 21 червня в рамках другого туру групового етапу Євро-2024. Де дивитись поєдинок онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Словаччина – Україна відбудеться завтра, 21 червня. Стартовий свисток на Меркур Шпіль-Арені пролунає о 16:00. Це вже другий поєдинок українців у фінальній частині Євро-2024.

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Де дивитися Словаччина – Україна? Гру покажуть два мовники, але для різних аудиторій. Суспільне транслюватиме матч у вільному доступі на своїх регіональних каналах – Суспільне Київ, Суспільне Одеса тощо. Важливо: на ОТТ-платформах Суспільне гру не покаже, згідно з умовами договору з правовласником. Дивитися матч в інтернеті можна на медіа-сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки. Футбол 24 традиційно опише всі головні події в текстовому онлайні.

До слова, збірна Словаччини стала автором першої великої сенсації на Євро-2024, здолавши Бельгію з рахунком 1:0 у своїй першій грі. Водночас Україна зазнала нищівної поразки в дебютному матчі групи, поступившись збірній Румунії 0:3.

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