Словаччина – Україна: Бражко застеріг від думок про фаворитизм "синьо-жовтих" – 0:3 від Румунії як болюче нагадування
Півзахисник збірної України Володимир Бражко прокоментував майбутній матч проти Словаччини в 2-му турі групового етапу Євро-2024 після фіаско з Румунією.
"На папері ми були сильніші, ніж Румунія, але побачили 0:3 на табло. Що буде проти Словаччини? Я не можу сказати, все побачимо на полі. Буде як буде. Думаю, що буде дуже цікава гра і битва. Для нас це зараз найважливіша гра.
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Треба очікувати, що це організована команда, яка знає, що робити на полі. Я бачив, як вони пресингують та компактно обороняються. Буде дуже складно. У Словаччини хороші контратаки, команда намагається грати у футбол, а не просто бити мʼяч", – поділився Бражко в коментарі ВЗбірна.
Нагадаємо, матч Словаччина – Україна розпочнеться вже сьогодні, 21 червня, початок о 16:00. Перший тур склався для команд по-різному: Словаччина сенсаційно здолала Бельгію (0:1), а Україна була розбита Румунією (0:3).