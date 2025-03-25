Збірні Словаччини та України U-17 зійдуться у завершальному матчі відбору до Євро-2025. Пряму трансляцію гри дивіться на "Футбол 24".

Матч між збірними Словаччини та України U-17 розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряму трансляцію зустрічі покаже YouTube-канал УАФ.

Україна програла Хорватії у відборі Євро-2025 – провал сенсаційного дебютанта Гаттузо і дубль гравця, якого веде Баварія

Обидві команди вже не мають турнірних перспектив, програвши дві попередніх зустрічі Хорватії та Італії. Втім, мотивація ще є – команда, яка посяде останнє місце у групі, опуститься в Лігу B у відборі до Євро-2027, що ускладнить кваліфікацію на турнір.

Додамо, що підопічні Олександра Ситника двічі програли Хорватії та Італії з однаковим рахунком (1:2) у попередніх зустрічах. Наразі Україна U-17 посідає третє місце через кращі показники голів (різниця м'ячів однакова).

Україна втратила перемогу над Італією, двічі пропустивши в доданий час – "синьо-жовті" не змогли пробитись на Євро-2025