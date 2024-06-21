Словаччина – Україна – 1:0 – відео гола
16:26 - Читать на русском
У матчі 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи Україна зустрічається зі Словаччиною. Дивіться відео гола на "Футбол 24".
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Україна пропустила вже на 17-й хвилині. Після вкидання з-за бокової м'яч прилетів на ногу Гарасліну, той навісив на дальню стійку, де вже чатував Шранц. Форвард празької Славії головою пробив у газон, від якого м'яч влетів у сітку. Ані Зінченко, ані Трубін врятувати не змогли.
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