Україна пропустила вже на 17-й хвилині. Після вкидання з-за бокової м'яч прилетів на ногу Гарасліну, той навісив на дальню стійку, де вже чатував Шранц. Форвард празької Славії головою пробив у газон, від якого м'яч влетів у сітку. Ані Зінченко, ані Трубін врятувати не змогли.

| GOAL: Schranz opens the scoring for Slovakia!!



Slovakia 1-0 Ukraine



pic.twitter.com/PqigheXvnC — CentreGoals. (@centregoals) June 21, 2024