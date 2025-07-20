Головний тренер Ліверпуля Арне Слот несподівано змінив один із внутрішніх протоколів клубу. Перед стартом сезону 2025/26, який стане для Слота другим на чолі "червоних", нідерландець ввів нову практику: особисто зустрічати кожного юного гравця академії, що підписує стипендійний контракт.

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Раніше під час таких процедур із футболістами працював виключно персонал академії. Тепер же, як повідомляє SPORTBIBLE, Арне Слот сфотографувався з кожним молодим гравцем індивідуально в момент підписання договору.

Фанати відзначили, що цей, здавалося б, дрібний жест багато говорить про характер тренера та його бажання будувати єдність у клубі знизу догори.

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