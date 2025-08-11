"Ми контролювали гру до того моменту, коли вони зробили рахунок 2:2. У нас потім ще був один великий шанс від Салаха, але ми могли втратити навіть нічию в кінці. Після того як рахунок став 2:2, нам, можливо, пощастило, що ми дійшли до серії пенальті.

Крістал Пелас – Ліверпуль – 2:2 (3:2 у серії пенальті) – відео фіаско Слота в матчі за Суперкубок Англії

Ми замінили чотирьох основних гравців минулого сезону. Іноді потрібен час, щоб адаптуватися і в атаці, і в захисті. Зараз нам потрібно трохи скоригувати оборону, тому що ми не допускаємо багато моментів, але пропускаємо голи.

Голи Екітіке і Фрімпонга? Завжди приємно забивати одразу, коли ти починаєш кар'єру в новому клубі, але було б ще приємніше виграти цей футбольний матч. Я вважаю, що перемога – це важливіше, ніж забиті голи", – цитує Арне Слота прес-служба Ліверпуля.

Нагадаємо, що вже 15 серпня в грі проти Борнмута в АПЛ Ліверпуль може реабілітуватися за поразку в Суперкубку Англії.

Ліверпуль сенсаційно програв Крістал Пелас Суперкубок Англії – провал Салаха, шедеври новачків і відразу скандал