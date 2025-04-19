Слот відповів, чи передумав Трент переходити в Реал після продовження контрактів Салаха та ван Дейка
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував ситуацію з контрактом Трента Александер-Арнольда.
В інтерв'ю Джеймі Каррагеру для Sky Sports наставник "червоних" розповів про перемовини з англійським правим захисником.
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"Чи є якийсь прогрес щодо угоди з Трентом? Я завжди кажу – ви знаєте мою відповідь. Я звик говорити лише тоді, коли про новий контракт оголошують офіційно, а не про перемовини. Зараз можу сказати лише, що Трент, ймовірно, повернеться після травми в заявку Ліверпуля в наступному матчі, адже вже тренується з командою. А щодо контракту – все залежить від рішення Трента", – заявив нідерландський спеціаліст.
Нагадаємо, що контракт Александер-Арнольда з Ліверпулем закінчується влітку 2025 року. На відміну від Салаха та ван Дейка, Трент все ще не домовився про продовження угоди з мерсисайдцями, тому мадридський Реал активно працює над підписанням англійця на правах вільного агента.
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