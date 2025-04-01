"На жаль, ситуація така, що Трент Александер-Арнольд травмований, інакше люди, ймовірно, говорили б про нього. Але Трент травмований, і для нього це означає, що він повністю зосереджений на своєму одужанні. Для нас це означає, що ми намагаємося допомогти йому повернутися якомога швидше.

Флік забракував трансфер лідера Ліверпуля та хоче бачити в Барселоні чемпіона Європи

Щодо решти, звісно, протягом восьми місяців усе йшло то вгору, то вниз, можливо, зі всілякими розмовами про відходи Александер-Арнольда, ван Дейка чи Салаха. Але ніколи не були зосереджені на цих чутках, ми завжди були зосереджені на тому, що повинні зробити.

Для Вірджіла і Мо це спроба виграти мерсисайдське дербі, а для Трента важливо переконатися, що він зможе прийти у форму якомога швидше", – цитує Слота BBC.

Нагадаємо, що Ліверпуль зіграє з Евертоном у середу, 2 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Борнмут пролетів повз півфінал Кубка Англії – кат Таловєрова став жахом Забарного, Холанд не забив пенальті й вилетів