"Коли ми грали з ними минулого сезону, у них був дуже непоганий відрізок. Зараз вони зробили кілька хороших придбань. Один із них – Джек Гріліш, орендований футболіст, який раніше коштував 100 мільйонів фунтів. Він чудово грає.

Мойєс розкрив стан Миколенка перед дербі з Ліверпулем – шанси українця на гру

Я хочу підкреслити: я оцінив, як вони приїхали на Енфілд, коли загинув Діогу Жота. Вони висловили повагу, і це було дуже приємно бачити. Суперництво між нами залишається, але є й взаємна повага між командами. Кожен матч на Енфілді особливий, але дербі – це щось ще більш особливе", – цитує Слота BBC.

Нагадаємо, матч 5-го туру АПЛ Ліверпуль – Евертон відбудеться вже завтра, 20 вересня, початок о 14:30. Діогу Жота ж був нападником Ліверпуля, однак 3 липня цього року португалець загинув в автокатастрофі.

Ліверпуль епічно вирвав перемогу над Атлетіко – стандарт на 90-й хвилині нівелював дубль Льоренте