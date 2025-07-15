Ліверпуль може долучитися до боротьби за Родріго – 24-річного бразильського форварда Реала, який хоче більшої ігрової практики й ролі в команді. Як повідомив журналіст Санті Ауна, "червоні" уважно стежать за ситуацією навколо гравця, і провідним ініціатором інтересу виступає головний тренер клубу Арне Слот.

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Слот, який привів Ліверпуль до титулу АПЛ у дебютному сезоні 2024/25, бачить у Родріго одного з ключових виконавців для подальшого розвитку команди. В останньому сезоні за Реал форвард провів 54 матчі, забив 14 голів і зробив 11 асистів, але залишився поза номінацією на "Золотий м’яч", що, за даними преси, викликало розчарування в самого гравця.

Втім, переманити Родріго буде непросто. Продаж бразильця може розглядатися лише за дуже високою ціною – понад 100 мільйонів євро.

Transfermarkt оцінює гравця в 90 мільйонів євро. Контракт гравця з Реалом чинний до 2028 року.

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