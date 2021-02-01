"Віктор вчора виступив, попрощався з командою. Ми з ним окремо обійнялися і побажали удачі. Будемо за ним стежити, а він, сподіваюся, за Шахтарем.

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Сліз не було, але почуття двояке. Сумно, що Вітя йде з команди. Жодна людина в команді не може сказати про нього поганого слова. Це хороший хлопець, професіонал. З іншого боку, ми раді за нього – це топ-чемпіонат. Бажаємо йому тільки удачі. На прощання сказав йому: "Покажи їм", – поділився Кривцов у коментарі Футбол News.

Зазначимо, що за інформацією італійських ЗМІ, донецький клуб за дострокове розірвання контракту з Коваленком отримає від "Богині" компенсацію в сумі 700 тисяч євро. Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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