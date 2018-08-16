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Сліпий хлопчик попросив дозволу доторкнутися до обличчя Крооса: зворушливе відео

16:10 1192 Читать на русском
Сліпий хлопчик попросив дозволу доторкнутися до обличчя Крооса: зворушливе відео
Тоні Кроос та Арон / фото: Твіттер

Гравці Реала Тоні Кроос та Серхіо Рамос напередодні матчу за Суперкубок Європи проти Атлетіко зустрілися з дітьми з вадами зору.

У церемонії відкриття матчу за Суперкубок УЄФА у Таллінні взяли участь діти із вадами зору. Дитячий хор організації Tallinna Heleni Kool виконав пісню перед початком поєдинку.

Реал – Атлетіко – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Напередодні зустрічі капітан Реала Серхіо Рамос та його одноклубник Тоні Кроос зустрілися із цими дітьми. Один із учасників заходу, хлопчик Арон, поспілкувався із півзахисником збірної Німеччини.

В ході розмови хлопчик попросив дозволу доторкнутися до обличчя Крооса, щоб візуалізувати його. Вивчивши риси обличчя хавбека Реала, Арон сказав: "Ти виглядаєш щасливим". "Так, я щасливий, бо я з тобою", – відповів Кроос.

Нагадаємо, що Реал вчора не зумів здобути Суперкубок УЄФА, поступившись Атлетіко.

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
2 : 4
( осн. час 2 : 2 )
Атлетіко
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Відеоновини Суперкубок УЄФА Реал Мадрид - Атлетіко Тоні Кроос Тоні Кроос Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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