Сліпий хлопчик попросив дозволу доторкнутися до обличчя Крооса: зворушливе відео

Гравці Реала Тоні Кроос та Серхіо Рамос напередодні матчу за Суперкубок Європи проти Атлетіко зустрілися з дітьми з вадами зору.

У церемонії відкриття матчу за Суперкубок УЄФА у Таллінні взяли участь діти із вадами зору. Дитячий хор організації Tallinna Heleni Kool виконав пісню перед початком поєдинку.

Реал – Атлетіко – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Напередодні зустрічі капітан Реала Серхіо Рамос та його одноклубник Тоні Кроос зустрілися із цими дітьми. Один із учасників заходу, хлопчик Арон, поспілкувався із півзахисником збірної Німеччини.

В ході розмови хлопчик попросив дозволу доторкнутися до обличчя Крооса, щоб візуалізувати його. Вивчивши риси обличчя хавбека Реала, Арон сказав: "Ти виглядаєш щасливим". "Так, я щасливий, бо я з тобою", – відповів Кроос.

Нагадаємо, що Реал вчора не зумів здобути Суперкубок УЄФА, поступившись Атлетіко.