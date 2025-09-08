Міжнародна федерація футболу готується застосувати чергові санкції. Після відсторонення болотної збірної Росії від усіх турнірів під егідою ФІФА та УЄФА тепер у зоні ризику опинилася Індія.

Як повідомляє Yahoo Sports, міжнародна федерація дала Всеіндійській футбольній асоціації (AIFF) час до 30 жовтня, аби нарешті ухвалити новий статут асоціації. Це питання з 2017 року перебуває на розгляді у Верховному суді країни, однак досі не зрушило з місця.

У спільному листі ФІФА та Азійська конфедерація футболу висловлюють "глибоке занепокоєння" ситуацією та висувають попередження: без виконання вимог членство Індії у ФІФА буде під загрозою.

Криза торкнулася й внутрішнього футболу. Старт сезону Індійської Суперліги, запланований на цей місяць, призупинено через суперечки між AIFF та компанією Football Sports Development Limited, яка керує комерційними правами на турнір. Сторони не можуть домовитися про розподіл доходів, а чинний контракт між ними завершується вже у грудні 2025 року.

Колись Суперліга приваблювала світових зірок на кшталт Роберто Карлоса, Ніколя Анелька чи Алессандро Дель П’єро. Але нині інтерес уболівальників суттєво знизився, а три клуби – зокрема чемпіон Бенгалуру – заявили про затримки із зарплатами гравцям та персоналу.

ФІФА вже тимчасово відсторонювала Конго та Пакистан за управлінські порушення, однак ті швидко повернулися в міжнародний футбол. Якщо ж Індія не виконає вимог, країна ризикує опинитися серед небагатьох, хто втратить право виступати у відборах на чемпіонати світу й інші турніри.

