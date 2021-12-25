Український нападник Станіслав Біленький здобув визнання у своєму вже колишньому клубі.

Динамо Брест на своєму сайті оприлюднило результати голосування за звання найкращого форварда команди у сезоні 2021 року.

Біленький офіційно став гравцем Динамо Тбілісі

Беззаперечну перемогу здобув українець Станіслав Біленький, який набрав 78,08% голосів уболівальників. Наш легіонер зі значним відривом випередив Олександра Шестюка – 15,1%.

Нагадаємо, Біленький виступав за білоруський клуб на правах оренди із Дунайскої Стреди. У 31-му матчі він зумів забити 14 голів (4 асисти), що дозволило йому опинитися у трійці найкращих бомбардирів чемпіонату Білорусі. До слова, нещодавно українець підписав контракт з тбіліським Динамо.

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