Колишній форвард донецького Шахтаря і збірної України Андрій Воробей вирішив за прикладом кількох колег по національній команді спробувати сили в політиці.

Екс-нападник балотуватиметься на місцевих виборах 25 жовтня.

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Воробей бере участь у виборах у Курахівській ОТГ, що на Донеччині. Уродженець Донецька долучився до партії "Слуга народу". Заклик підтримати кандидатуру Воробея з'явився в Instagram колишнього форварда збірної.

До слова, раніше екс-партнер Воробея Олександр Шовковський приєднався до партії Кличка на виборах до Київради.

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