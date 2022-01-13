Камерун впевнено розібрався з Ефіопією у матчі 2-го туру КАН. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Команди обмінялися голами у перші 8 хвилин матчу. Хотесса з близької відстані пробив повз Онана, проте за камерунців швидко відповів Токо-Екамбі.

Екс-легіонер Карпат асистом допоміг Камеруну розгромити Ефіопію – шалені 8 хвилин старту і дубль топ-бомбардира КАН

По перерві господарі не залишили шансів Ефіопії. Найкращий бомбардира КАН Абубакар відзначився дублем, а Токо-Екамбі оформив свій другий м'яч. Форварду Ліона асистував Мартін Онгла, який свого часу засвітився у львівських Карпатах.