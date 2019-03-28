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Славутич-Арену віддали під заставу для будівництва терміналу в аеропорту Запоріжжя

11:13 67
Славутич-Арену віддали під заставу для будівництва терміналу в аеропорту Запоріжжя
Славутич-Арена / akzent.zp

Головна арена Запоріжжя знаходиться у заставі Украгазбанку.

На сесії міської ради Запоріжжя було прийнято рішення віддати стадіон Славутич-Арена під кредит на будівництво нового терміналу в міжнародному аеропорту Запоріжжя, повідомляє inform.zp.

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Депутати Запорізької міськради прийняли таке рішення не з першого разу, оскільки ідею зустріли неоднозначно, як громадськістю, так і частиною депутатського корпусу.

Тепер стадіон буде використовуватися в якості застави Укргазбанком, який перерахує на будівництво терміналу в 5 млн доларів.

Нагадаємо, на стадіоні Славутич-Арена свої матчі в УПЛ проводить Зоря, а також запорізький Металург в Другій лізі.

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Славутич-Арена
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