Славов перейде в Аален

Український нападник Мирослав Славов стане гравцем німецького Аалена.

Мирослав Славов, який цього літа покинув Хемніцер, продовжить кар'єру в Аалені, повідомляє FootBoom.

Контракт буде розрахований на 1 сезон – до 30 червня 2019 року.

Український нападник Славов, який виступає у Німеччині, бажає у майбутньому грати за Динамо

У сезоні 2017/2018 Славов забив 12 голів. Раніше виступав за Бордо, Анжи, Металург Донецьк, Ферст, Кремсер, Берлінер та Хемніцер.