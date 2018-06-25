toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

Славов перейде в Аален

24 червня 18:00 135 Читать на русском
Славов перейде в Аален
Мирослав Славов (зліва) / соцмережі

Український нападник Мирослав Славов стане гравцем німецького Аалена.

Мирослав Славов, який цього літа покинув Хемніцер, продовжить кар'єру в Аалені, повідомляє FootBoom.

Контракт буде розрахований на 1 сезон – до 30 червня 2019 року.

Український нападник Славов, який виступає у Німеччині, бажає у майбутньому грати за Динамо

У сезоні 2017/2018 Славов забив 12 голів. Раніше виступав за Бордо, Анжи, Металург Донецьк, Ферст, Кремсер, Берлінер та Хемніцер.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Аален Аален Мирослав Славов Мирослав Славов Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
37
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук