Славія не перемагала в Лізі чемпіонів цілих 18 років – востаннє це сталося в матчі зі Стяуа (2:1), яка з тих пір встигла пограти в нижчих дивізіонах, перш ніж відродитися. Чехи бачили в Буде-Глімті "їстівного" суперника – проте сталося не так, як гадалося.

Славія оформила собі перевагу у дві голи завдяки широкій грі на флангах – обидва м'ячі були забиті після передач мало не від бокової лінії. У першому таймі Юссуфа Мбоджі замкнув передачу Провода на дальній штанзі ногою, а в другому таймі сенегалець зробив це головою. Ось і вся різниця.

Однак Буде-Глімт прокинувся по перерві. На 54-й хвилині Каспер Хьог не зміг переграти воротаря Славії Станека з пенальті. А от Даніель Бассі забив свій гол не надто пізно – він з другого добивання відправив м'яч у ворота. З першим його ударом впорався не воротар, а захисник.

Зрівняли рахунок гості у швидкій атаці, вже другим темпом. Фет, який вийшов на заміну, приклався до м'яча з-за меж штрафного майданчика – і влучив точнісінько під поперечку. Славії доведеться ще почекати, щоб організувати перемогу у ЛЧ.

