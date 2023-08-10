Славія висловила підтримку Україні перед матчем з СК Дніпро-1
15:06 - Читать на русском
Славія Прага виступила з заявою про війну в Україні.
"Кожну гру ми є суперниками на полі. Ми боремося до останньої хвилини. Але поза цим ми - люди, які хочуть жити у вільному світі без страху за своїх близьких.
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Це природна річ, якої немає в Україні. Ми за це боремося. Від самого початку, і ми будемо продовжувати це робити", – йдеться в Instagram Славії.
До слова, поєдинок Славія – СК Дніпро-1 відбудеться вже сьогодні, 10 серпня, початок о 20:00.
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