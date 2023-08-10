"Кожну гру ми є суперниками на полі. Ми боремося до останньої хвилини. Але поза цим ми - люди, які хочуть жити у вільному світі без страху за своїх близьких.

Славія – СК Дніпро-1: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Це природна річ, якої немає в Україні. Ми за це боремося. Від самого початку, і ми будемо продовжувати це робити", – йдеться в Instagram Славії.

До слова, поєдинок Славія – СК Дніпро-1 відбудеться вже сьогодні, 10 серпня, початок о 20:00.

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