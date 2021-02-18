Поєдинок Славія Прага – Лестер стартував о 19:55 за київським часом на стадіоні Еден Арена у Празі. Чехи вийшли в 1/16 фіналу, посівши друге місце в групі С з Байєром, Хапоелем Беєр-Шева та Ніццою. Лестер виграв групу G, у якій грали також Брага, луганська Зоря і АЕК Афіни. Обидві команди вдало виступають у своїх національних чемпіонатах. Славія лідирує в першості Чехії, випереджаючи Спарту на 10 пунктів, а Лестер йде третім в АПЛ, другий сезон поспіль претендуючи на путівку в ЛЧ.

Український оборонець Тарас Качараба, який у зимове трансферне вікно перейшов у Славію з ліберецького Слована, не потрапив навіть до заявки. А от Брендан Роджерс виставив фактично оптимальний склад на чолі з Джеймі Варді, Юрі Тілемансом та Джеймсом Меддісоном.

Ще в першому таймі наставник Славії вимушений був провести вимушену заміну. Захисник Томаш Голеш не зумів продовжити гру після пошкодження. Замість нього вийшов Якуб Громада. А от голів до перерви не було – обидва кіпери кілька разів вступали у гру (особливо воротар Славії), але пробити себе так і не дозволили.

По перерві картина не змінилася. Славія менше контролювала м'яч, частіше била по воротах, але точність підводила господарів (із 14-ти ударів лише 3 в площину). Зрештою, логічні 0:0 – єдиний безгольовий поєдинок Ліги Європи серед усіх, які стартували о 20:00. Матч-відповідь пройде за тиждень – 25 лютого.

Динамо втратило перемогу над Брюгге в 1/16 ЛЄ – шедевр Буяльського, несподіваний винуватець невдачі від Луческу