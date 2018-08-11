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Славія перед матчем проти Динамо здобула 4-у поспіль перемогу у чемпіонаті

14:41 377 Читать на русском
Славія перед матчем проти Динамо здобула 4-у поспіль перемогу у чемпіонаті
Млада – Славія / ФК Славія

Празька Славія у 4 турі чемпіонату Чехії перемогла Младу Болеслав.

Матч закінчився з рахунком 0:1 на користь суперника Динамо. Єдиний гол забив Мілан Шкода. Ця перемога стала 4-ою поспіль у чемпіонаті Чехії для Славії у цьому сезоні.

Празька команда посідає перше місце, маючи у своєму активі максимум очок. Також вражає різниця забитих та пропущених м'ячів – 11:1.

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Нагадаємо, Славія є суперником київського Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перший матч проходив у Чехії та закінчився нічиєю 1:1.

Матч-відповідь відбудеться у Києві 14 серпня, початок заплановано на 19:30.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

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