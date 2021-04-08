Славія у 2018-му вилетіла від київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів, щоб стати одним з найміцніших колективів у Європі. Двічі за останні три роки пражани доходили до чвертьфіналу ЛЄ – в нинішньому сезоні вони вижили у групі з Байєром та Ніццою, а у плей-офф команда пройшла Лестер та Рейнджерс. Досвід матчів проти британців виявився дуже доречним, адже у нинішньому чвертьфіналі чехам випав Арсенал. Перший поєдинок мали провести на виїзді – і в ньому з різних причин (навіть через расизм) не могли вийти одразу чотири основних центрбеки. Українець Качараба не зіграв через відсутність у заявці.

Арсенал – Славія Прага: чехи відмовились стати на коліно для підтримки руху BLM

"Каноніри" за замовчуванням вважаються одними з фаворитів турніру. Підопічні Мікеля Артети після провалу чемпіонату повинні брати Лігу Європи, аби вийти в Лігу чемпіонів – саме тому іспанський фахівець виставив настільки сильний склад, наскільки це було можливо. Не вистачало лишень Обамеянга, якого притримали у запасі, і травмованих Едегора, Луїса та Тірні.

У першій половині першого тайму команди провели два цікавих моменти. Обидва належали футболістам Славії: перед стартовим свистком вони відмовились підтримати акцію BLM, не впавши на коліно, а на 14-й хвилині Провод пробив з відскоку метрів з 22-х – над поперечиною! Крім того, можна згадати дальній удар Дорлі, якому не пощастило влучити у руку власного ж партнера.

Арсенал, своєю чергою, намагався розкрити оборону через передачі центрбеків за спину або на фланги. Найчастіше такі паси прийняв Сака, який легко тікав від захисників по правому краю, виконуючи крос за кросом. Чехи впевнено відбивалися.

Попри візуальну невиразність футболу, "каноніри" поступово довели матч до стадії домінування. В другій половині тайму пішли і моменти – так, на 28-й хвилині Ляказетт пробив з правого кута штрафного (над поперечиною), а на 29-й Сака отримав передачу на хід правим флангом, вирвавшись віч-на-віч з голкіпером. Букайо крутив у дальній, але не влучив по воротах. Олаїнка на 36-й огризнувся ударом з дистанції в руки Лєно.

Найкращу нагоду відкрити рахунок Арсенал змарнував на 39-й хвилині, коли Сака заробив стандарт в метрах 20-ти від воріт Славії. Ляказетт пробив у стінку, але "каноніри" підхопили відскок. Спочатку господарі провели небезпечний крос з правого флангу, а потім пішла подача з лівого – Холдінг замкнув її ударом головою під поперечину. Коларж врятував Славію! Зрештою, на перерву команди відправились за нулів на табло.

На старті другого тайму Арсенал міг вийти вперед. Сака знову заробив штрафний, а Вілліан прямим ударом з нього поцілив у ближню стійку. Здавалося, що гостей зараз притиснуть, однак нічого подібного не сталося. Чехи в наступні 20 хвилин сміливо контратакували, організувавши свій момент на 58-й хвилині – це Боржіл підтримав контратаку, пробивши з лівого кута карного майданчика. Попри рикошет, Лєно врятував "канонірів".

Лондонці ж після удару Вілліана взагалі нічого не створили, однак пражани самі вирішили допомогти Арсеналу. Так, на 62-й хвилині Ляказетт обікрав Дорлі в центрі поля й вирвався віч-на-віч з голкіпером – нападник закрутив м'яч у дальню дев'ятку, але влучив у поперечину! Ще за дві хвилини Алєксандр міг замкнути класний простріл Сака, але замість пострілу в ближній кут форвард запустив м'яч у небо. За традицією, після серії небезпечних моментів "каноніри" заспокоїлись, безцільно катаючи м'яч і час від часу наражаючись на контрвипади Славії.

Стривожений Мікель Артета на 73-й хвилині випустив Мартінеллі, а вже на 77-й на поле вийшли Обамеянг, Пепе та Ель-Нені. Баланс гри змінився: вже на 75-й Парті метрів з 24-х закрутив м'яч у сантиметрах від правої стійки, а на 78-й Обамеянг пробив повз ліву з меж воротарського.

На 82-й відзначитись міг Мартінеллі, який вискочив на лінію карного майданчика й вистрілив під поперечку – Коларж врятував Славію! Втім, і пражани мали топову нагоду відкрити рахунок внаслідок відскоку та удару Шевчіка з лівого флангу штрафного. М'яч пройшов у притірку з каркасом!

В ендшпілі зустрічі стало очевидно, що Арсенал починає розривати чехів. Індржих Тріпішовскі терміново випустив на поле Масопуста та Траоре в надії вирівняти гру, однак вже на 86-й хвилині оборону чехів прорвали. Обамеянг віддав передачу на хід Пепе, а той втік від захисника на правий край карного майданчика й покотив м'яч у лівий кут – 1:0!

Славія не здавалася. Організувавши справжню навалу, чехи ледь не забили на 90+3-й внаслідок потужного пострілу Провода в ближній кут. Лєно з величезними труднощами перевів м'яч у каркас, однак вже за хвилину йому довелося виймати м'яч із сітки – чехи провели кутовий, після подачі з якого пішла скидка на дальню стійку. Голеш замкнув її ударом головою з кількох метрів. 1:1!

Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Матч-відповідь проведуть у Празі за тиждень.

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