Вікторія Пльзень розбила празьку Славію в 9-му турі чемпіонату Чехії. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Чехії, 9 тур

Вікторія Пльзень – Славія Прага – 3:0

Голи: Хори, 3 (пен), Москера, 21, Калвах, 73

Вилучення: Сантуш, 2 (Славія)

Обидві команди на момент початку поєдинку мали по 19 очок, але Вікторія зіграла на матч менше. Чинний чемпіон отримав серйозну фору вже в дебюті – Едуардо Сантуш збив суперника і отримав червону за фол останньої надії. Хори реалізував пенальті.

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В середині першого тайму Москера подвоїв перевагу Вікторії, завершивши розіграш кутового. Крапку в матчі поставив Калвах. 3:0 – Славія в меншості програла головному конкуренту і відпустила чинного чемпіона на 3 очки.

Весь матч у складі празької команди відіграв Тарас Качараба, який у понеділок приєднається до національної збірної України у Глазго.

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