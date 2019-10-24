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Надважка перемога Барселони у відеоогляді матчу зі Славією

12:16 388 Читать на русском
Надважка перемога Барселони у відеоогляді матчу зі Славією
Славія – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу / ФК Барселона

Іспанська Барселона здобула непросту перемогу в Празі, здолавши місцеву Славію (2:1). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

50’ Ян Боржил
 
Ліонель Мессі 3’
Пітер Олаїнка 57’
3’ Ліонель Мессі
50’ Ян Боржил
57’ Пітер Олаїнка

"Блаугранас" вдалося забити швидкий м'яч. Уже на 3-й хвилині Ліонель Мессі обігрався із Артуром і в один дотик лівою поклав м'яч у кут воріт Коларжа.

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Пропущений м'яч, однак, завів пражан і ті полетіли вперед. Славія створила чимало нагод забити, а зрівняла рахунок на старті другого тайму. Це Масопуст зібрав на собі трьох оборонців Барси й віддав праворуч на вільного Яна Боржила. Той прийняв м'яч і класним ударом із носка пробив тер Штегена.

Втримати нічию, проте, чеський гранд не зумів. На 57-й хвилині трапився гол Суареса-Олаїнка – уругваєць намагався замкнути навіс зі штрафного, а нігерійський форвард господарів невдало підставився.

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