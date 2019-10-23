Барселона втримала важку виїзну перемогу над Славією та очолила групу F

В рамках матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Славія зазнала прикрої поразки від Барселони (1:2)

Барселона шикарно розпочала поєдинок, заробивши перший кутовий вже на 2-й хвилині, а на 3-й відкривши рахунок. Сам розіграш корнеру каталонці провалили, але гості швидко відібрали м'яч, після чого Мессі знайшов передачею Артура та пішов у центр штрафного, звідки й замкнув пас бразильця ударом у дотик – точно в лівий нижній кут. 1:0! Здавалося, це початок розгрому.

Втім, Славія не знітилася, а повернула м'яч під власний контроль, а згодом і відверто захопила ініціативу. Моментів у першій половині першого тайму чехи практично не створювали, адже відчувалося значне хвилювання і, як наслідок, шалений брак під час елементарних дій – тим не менш, кілька неприємних ситуацій після проривів по флангах Барселоні довелося пережити. Каталонці відповідали тим же самим, але поступово активність гостей падала.

Пражани почали опановувати свої емоції в середині тайму, що одразу могло завершитись взяттям воріт "блаугранас". На 20-й хвилині Цоуфал змістився з правого флангу в центр та викотив передачу на лівий край карного майданчика Боржілу, а той прострілив вправо на Зелени – Ярослав пробив у дотик, але тер Штеген парирував цей постріл. На 22-й із середньої дистанції на трибуни пробив Шевчик, що змусило Барсу прокинутись – на 28-й хвилині каталонці отримали шанс подвоїти перевагу після подачі Мессі зі штрафного на ближню стійку та відскоку на Лангле, але Клеман з кількох метрів відправив м'яч точно в руки Коларжу!

Через хвилину після цього епізоду Барса створила два найкращі своїх моменти у першому таймі. Перший їй подарував голкіпер Коларж, який чомусь вийшов аж у центр поля – гості перехопили м'яч, але опорники не дали пробити по порожніх воротах. За кільканадцять секунд по цьому Семеду пройшов по флангу й віддав передачу на правий край штрафного, а Суарес у дотик замкнув ударом в ближній кут – повз ворота! Після цього "блаугранас" вирішили пригальмувати, що ледь не завершилося провалом.

Перший дзвіночок пролунав на 32-й хвилині, коли Масопуст увішов на правий край карного майданчика й пробив низом – без проблем для тер Штегена. За хвилину по цьому із середньої Станчу цілив у лівий нижній, але вийшло занадто слабко для голкіпера. На 36-й стався новий момент: Зелени прорвався на лівий край штрафного та викотив передачу в центр на Масопуста, а той замкнув у дотик – тер Штеген знову спіймав м'яч, а за кілька секунд по цьому він же потягнув фантастичний постріл Олаїнки метрів з 18-ти під саму поперечину!

Барселона огризнулася на 40-й хвилині моментом із ударом де Йонга з гострого кута, але Коларж впорався з ним. Останнє ж слово у першому таймі залишилось за господарями: вже у компенсований час Піке ненароком зрізав діагональ суперника собі за спину точно на Масопуста, а той потужно пробив у правий нижній кут – поруч зі стійкою! Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги "блаугранас".

На старті другого тайму Славія понеслася в атаку , що принесло заслужений гол на 50-й хвилині. Все почалося з передачі центрбека Кудели уперед на Масопуста, якому вдалося прийняти лонгбол перед штрафним, розвернутися та віддати передачу вправо на Боржіла. Фулбек влетів у карний майданчик гостей і поцілив точно у правий нижній кут – 1:1!

Після цього пражани розігнали ще кілька непоганих атак без завершення, а на 54-й з дальньої дистанції пробив Станчу – поруч з лівою стійкою пролетів м'яч. Здавалося, що Славія близька до другого голу.

Втім, не все сталося, як гадалося. Барселона, яка нічим не відповідала на потуги господарів, на 57-й хвилині заробила штрафний з лівого флангу. Подача з нього пішла на дальню стійку, але Олаїка трішки зрізав її – втім, Суарес на самій кромці поля зумів втримати м'яч і пробити з практично нульового кута. "Круглий" влучив у корпус Олаїнці й від нього влетів у ворота Славії – 1:2. Максимально прикрий гол.

Після цього команди взяли деяку паузу, не створюючи моментів близько 10 хвилин. В цей період тривала позиційна та силова боротьба, в якій поступово Барселона отримувала перевагу. Дуже швидко вона почала приносити моменти: так, на 68-й хвилині Альба пройшов лівим флангом та прострілив на край штрафного, звідки пробив Мессі – Коларж парирував. На 70-й же Суарес отримав хорошу передачу на хід, увірвався на правий край карного майданчика й пробив у дальній нижній кут – "круглий" пролетів у сантиметрах від стійки! За п'ять хвилин по цьому здалося, що Cлавія таки пропустить третій гол після прострілу Альби на дальню стійку, але у Мессі в метрах п'яти від воріт несподівано зрізався м'яч.

В останні 10 хвилин основного часу та у компенсований час атаки Славії стали приймати все більш істеричний характер. Чехи навалювалися на ворота, закидували штрафний подачами, били з дистанції (здебільшого, у захисників) – все без толку. Щоправда, на 81-й хвилині Олаїнка ледь не заробив пенальті, впавши прямо на лінії карного майданчика Барселони після зіткнення з Відалем, але арбітр призначив штрафний удар. Чехи розіграли його невдало, а Барса на 88-й ще й третій гол могла забити: Мессі прорвався правим напівфлангом і пробив у дальній кут метрів з 24-х – Коларж парирував!

Вже на останніх хвилинах чехи двічі замкнули подачі з кутових – один з ударів прилетів до рук тер Штегена без особливих проблем, а інший голкіпер витягнув із нижнього кута. На останній же секунді Гушбауер пробив з-за меж штрафного під ліву стійку, однак м'яч пролетів поруч із нею. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Барселони.

Таким чином, Барселона набрала сім залікових балів та піднялася на першу сходинку в турнірній таблиці групи F. За нею з чотирма очками йдуть Інтер та Борусія, а Славія з одним пунктом замикає квартет.