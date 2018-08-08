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Славія – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

7 серпня 23:03 1237 Читать на русском
Славія – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
Олександр Хацкевич / фото: Футбол 24

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями після матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії.

"Гра, до якої ми готувалися, і була на футбольному полі. Багато боротьби, багато навісних передач, боротьба вверху, внизу, флангові подачі. Достатньо непогано виглядали.

Славія – Динамо – відео голів

На початку матчу, поки володіли м'ячем, м'яч був внизу, гра йшла так, як домовлялися з хлопцями. Як тільки віддавали м'яч, притискалися до воріт, виникала небезпека саме з цих навісів, підборів.

В принципі, результат першого матчу задовільний. Звичайно, було жарко, але погода для обох команд однакова. Я кажу про свою команду – в плані руху вона витримала", – сказав Хацкевич на прес-конференції після матчу у Празі.

Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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Теги
Славія Прага - Динамо Динамо Динамо Ліга чемпіонів Головне Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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