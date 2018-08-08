Славія – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями після матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії.

"Гра, до якої ми готувалися, і була на футбольному полі. Багато боротьби, багато навісних передач, боротьба вверху, внизу, флангові подачі. Достатньо непогано виглядали.

Славія – Динамо – відео голів

На початку матчу, поки володіли м'ячем, м'яч був внизу, гра йшла так, як домовлялися з хлопцями. Як тільки віддавали м'яч, притискалися до воріт, виникала небезпека саме з цих навісів, підборів.

В принципі, результат першого матчу задовільний. Звичайно, було жарко, але погода для обох команд однакова. Я кажу про свою команду – в плані руху вона витримала", – сказав Хацкевич на прес-конференції після матчу у Празі.