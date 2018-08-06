Славія – Динамо: на матчі очікується аншлаг

Славії вдалось продати майже всі квитки на поєдинок 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

Славія на своєму офіційному сайті повідомила, що майже всі квитки на матч з Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів продані.

Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехів

Вболівальники ще мають можливість дістати перепустки на поєдинок, оскільки залишилась обмежена кількість абонементів для постійних прихильників празького клубу. Окрім цього, в день матчу можна дістати 200 квитків на гостьовий сектор.

Еден Арена в Празі вміщує більше 20 тисяч глядачів. У 2013 році стадіон приймав матч за Суперкубок УЄФА, в якому Баварія в серії пенальті переграла Челсі.

Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника