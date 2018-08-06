toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Славія – Динамо: на матчі очікується аншлаг

15:55 549 Читать на русском
Славія – Динамо: на матчі очікується аншлаг
Еден Арена / ФК Славія

Славії вдалось продати майже всі квитки на поєдинок 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

Славія на своєму офіційному сайті повідомила, що майже всі квитки на матч з Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів продані.

Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехів

Вболівальники ще мають можливість дістати перепустки на поєдинок, оскільки залишилась обмежена кількість абонементів для постійних прихильників празького клубу. Окрім цього, в день матчу можна дістати 200 квитків на гостьовий сектор.

Еден Арена в Празі вміщує більше 20 тисяч глядачів. У 2013 році стадіон приймав матч за Суперкубок УЄФА, в якому Баварія в серії пенальті переграла Челсі.

Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
до матчу
1
дн
:
2
год
:
38
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Славія Прага - Динамо Динамо Динамо Ліга чемпіонів Славія Прага Славія Прага
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
8
хв
Астана
17:00
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук