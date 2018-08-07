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Славія – Динамо: букмекери підняли коефіцієнт на перемогу киян

19:23 384 Читать на русском
Славія – Динамо: букмекери підняли коефіцієнт на перемогу киян
Тренування Динамо / фото: твіттер ФК Динамо

Букмекери погіршили шанси на виграш Динамо в першому матчi 3-го квалiфiкацiйного раунду Лiги чемпiонiв проти Славiї.

Провідні букмекерські контори внесли суттєві зміни у свої прогнози на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між празькою Славією і київським Динамо. Напередодні шанси "біло-синіх" і так були гіршими, а за кілька годин до матчу коефіцієнт на перемогу киян відчутно зріс.

Славія – Динамо: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Стало (було) Bwin: перемога Славії 2.30 (2.45), нічия 3.10 (3.20), перемога Динамо 3.40 (2.85).

William Hill: перемога Славії 2.30 (2.50), нічия 3.10 (3.20), перемога Динамо 3.30 (2.90).

Матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо розпочнеться сьогодні о 20:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага

live 21'
0 : 0
Динамо
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Славія Прага - Динамо Ліга чемпіонів Славія Прага Славія Прага Динамо Динамо букмекери
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