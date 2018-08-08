Славія – Динамо: Бойка на початку матчу вжалила оса

На початку матчу проти Славії з голкіпером Динамо стався неприємний епізод.

Про це розповів головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич.

"Що трапилося з Бойком на початку матчу? Його вкусила оса. Серйозно. Чого ви на мене так дивитеся? Запитайте його – він підтвердить", – сказав головний тренер "біло-синіх" на післяматчевій прес-конференції.

Славія – Динамо – відео голів

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Славією на останніх хвилинах виїздного матчу.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, у Києві.