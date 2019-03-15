Славія – Челсі: божевільна реакція гравців чеського клубу на результати жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи

Гравці Славії страшенно зраділи, що зіграють проти Челсі в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Футболісти Славії влаштували справжнісіньке божевілля у роздягальні після того, як дізналися ім'я свого суперника у чвертьфіналі Ліги Європи.

Результати жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи

Нагадаємо, що Славія у драматичному протистоянні 1/8 фіналу турніру здолала Севілью. Ця поразка вартувала роботи вже екс-головному тренеру іспанців Пабло Мачіну.

Своєю чергою, Челсі у попередньому раунді без проблем пройшов Динамо, завдавши киянам нищівної поразки (0:8) за сумою двох матчів.

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