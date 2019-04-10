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Славія – Челсі: Азар може не зіграти у матчі Ліги Європи

21:09 170 Читать на русском
Славія – Челсі: Азар може не зіграти у матчі Ліги Європи
Еден Азар / фото: reuters

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів, що лідер його команди Еден Азар може залишитись поза заявкою на матч Ліги Європи проти Славії.

 

"Треба бути уважними. Це дуже небезпечний матч для нас. Славія – дуже небезпечний суперник. Вона забила шість м'ячів у двох матчах з Севільєю. Це дуже швидка команда. Треба зіграти щільно і дуже грамотно оборонятися. При навісах Славія може атакувати в п'ять або шість гравців.

Саррі: Челсі не зможе замінити Азара, але ми повинні поважати його рішення

Не знаю, чи зіграє Азар, адже вчора він займався тільки за відновлювальною програмою в тренажерному залі і я його не бачив. Сьогодні він був настільки ж втомленим, як футболісти, які зіграли всі 90 хвилин.

Завтра ФІФА розгляне апеляцію Челсі щодо трансферного бану

Хочу дочекатися завтрашнього дня, щоб прийняти рішення. Славія грала в суботу, а ми – в понеділок. Можливо, нам доведеться замінити п'ять-шість гравців", – цитує Саррі офіційний сайт УЄФА.

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Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Ліга Європи Славія Прага - Челсі
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