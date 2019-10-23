Славія – Барселона: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Славія в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Славія – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку пройде на онлайн-сервісі OLL.TV, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Славія: Коларж – Цоуфал, Кудела, Говорка, Боржіл – Соучек, Шевчик – Масопуст, Станчу, Зелени – Олайніка
Запасні: Коварж, Голеш, Гушбауер, Тецл, ван Бюрен, Шкода, Фридрих
Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, де Йонг – Мессі, Суарес, Грізманн
Запасні: Нето, Ракітіч, Тодібо, Дембеле, Відаль, Фірпо, Фаті
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